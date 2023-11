Fabbian-Zirkzee: 2-0 Bologna sul Torino e Roma raggiunta al quinto posto

Il Bologna batte 2-0 il Torino, rimettendosi in corsas dopo il ko di Firenze e arrivando al quinto posto in classifica, a 21 punti. Decisive le reti di Fabbian e Zirkzee.

Parte meglio il Bologna con Fabbian, conclusione che finisce sull’esterno della rete. Al 20′, Toro in vantaggio con Vlasic, ma il VAR annulla per una posizione di fuorigioco. Al 24′, grande chance per Zapata, vola Skorupski a salvare. Al 31′, ancora Torino, colpo di testa di Buongiorno, palla alta.

Nella ripresa, grande equilibrio, fino al 56′, quando Fabbian sfrutta un rimpallo e porta in vantaggio i padroni di casa per l’1-0. Al 63′, grossa chance per il Bologna con Posch, che di testa sfiora il 2-0. Il Torino prova a resistere e nel finale a colpire, per portare a casa il pareggio. Ma i padroni di casa, in contropiede nel finale, al 91′, con Zirkzee, chiudono la gara, trovando il 2-0.

Il Bologna sale a 21 punti, riscattando la sconfitta contro la Fiorentina e rimettendosi in corsa, in piena zona Europa League, al quinto posto insieme alla Roma.

Foto: Instagram Bologna