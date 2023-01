Fabbian: “Tornare all’Inter? Al mercato non ci penso”

Giovanni Fabbian sta brillando in Serie B con la maglia della Reggina. Il giovane centrocampista italiano, classe 2003, è di proprietà dell’Inter. Nell’ultima giornata di campionato ha messo a segno la sua prima doppietta tra i professionisti, nonché prima doppietta con la maglia amaranto che lo portano ad aver messo a segno sette reti e un assist in ventuno partite. Alcune parole del ventenne rilasciate in conferenza stampa: “A Reggio Calabria mi trovo davvero bene. La città è bella, l’ambiente è ideale per crescere. I giovani come me hanno bisogno di giocare e mettere in mostra le proprie qualità. La prima doppietta tra i grandi è stata un’emozione fortissima sia a livello personale sia per la squadra che cosi è tornata alla vittoria davanti ai nostri splendidi tifosi. Tornare all’Inter? Al mercato non ci penso. Voglio solo continuare a fare bene con la Reggina, a fine stagione tireremo le somme”.

Foto: Instagram ufficiale Fabbian