Fabbian: “Sono contento del gol, ma avremmo meritato di vincere con il Sassuolo”

29/12/2025 | 21:57:33

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: “Sono contento per il gol, ma l’importante è sempre il risultato della squadra. Abbiamo dato il massimo e meritavamo di vincere, è arrivato un pareggio ma il calcio è così, prendiamo il buono di questa gara e continuiamo a lavorare: ci aspettano tante partite. Quello che non dobbiamo perdere è la forza del gruppo: siamo uniti e lavoriamo bene, con lo staff e il mister c’è un’armonia che ci accompagnerà ancora nel 2026. Il pubblico ci sostiene sempre, anche in questo caso lo stadio l’ha dimostrato, cercheremo sempre di andare in campo e vincere per loro”.

Foto: sito Bologna