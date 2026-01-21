Fabbian, solo Fiorentina! Il saluto: “Grazie Bologna, sempre nel mio cuore”

21/01/2026 | 14:05:14

Giovanni Fabbian, sempre e solo Fiorentina come abbiamo svelato nei dettagli, anche nei giorni in cui lo accostavano alla Lazio per una trattativa mai entrata nel vivo. Il centrocampista ha voluto salutare così su Instagram: “Cara Bologna, cari tifosi rossoblù, sono stati due anni e mezzo speciali, ricchi di emozioni e momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti, frutto del lavoro, del sacrificio e dell’unione di questo gruppo e di questa splendida città. Grazie ai miei compagni, allo staff, a Mister Motta e Mister Italiano, al Presidente Saputo, alla dirigenza, e a tutte quelle persone che ogni giorno fanno grande questo club. E grazie a voi tifosi rossoblù, per l’affetto e il sostegno dimostrati in questi anni. Non lo dimenticherò mai. Comunque vada, sarete sempre nel mio cuore. Con affetto. Il vostro Cinno”.

Foto: sito Fiorentina