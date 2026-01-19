Fabbian, sempre più Fiorentina. Nell’operazione entra Sohm

Giovanni Fabbian alla Fiorentina: adesso è tutto chiaro chiarissimo. Mandato a pochi passi dalla Lazio quando non esistevano le condizioni, adesso manca poco – pochissimo – per il suo trasferimento alla Fiorentina. Malgrado il gol di ieri con la maglia del Bologna e le dichiarazione di giusta frenata sul suo futuro dopo la partita. Ma era tutto impostato, esattamente come vi abbiamo anticipato oltre una settimana fa in un video e ribadito ieri, solo che a quei tempi parlavano di uno scambio con Fazzini, invece nell’affare entra Sohm in prestito con diritto di riscatto. L’operazione Fabbian comprende l’obbligo in caso di salvezza della Fiorentina, confermata anche la cifra (circa 15 milioni). Un motivo in più, con l’affare ai dettagli, per non parlare più di Lazio…

