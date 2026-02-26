Fabbian: “Potevamo gestire meglio il vantaggio. Il gol? E’ mio, l’ho toccata io”

Giovanni Fabbian, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la qualificazione agli ottavi di Conference League.

Queste le sue parole: “Dispiace, potevamo gestirla in maniera migliore. Dipendeva tutto da noi. Prendiamo la reazione e dobbiamo cercare di migliorare sotto tanti aspetti. Ora subito con la testa per Udine”.

Vetrina importante per te quella europea? “Sicuramente, ogni volta che si scende in campo bisogna dare il massimo. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e dobbiamo metterci a disposizione del mister”.

Il gol di chi è? “L’ho toccata, l’ho detto subito a Moise. L’importante è che sia entrata”.

Il tocco è stato volontario? “Non so se sia stato istinto, io la gamba cerco di mettercela sempre. L’importante è che la squadra abbia passato il turno”.

Calata la concentrazione? “Sono momenti che nel calcio accadono, sono partite sulla carta semplici ma nel calcio moderno di partite semplici non ce ne sono mai. Non siamo stati pronti da subito, ma l’importante è aver passato il turno e credo che ci servirà da lezione”.

Foto: sito Fiorentina