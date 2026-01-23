Fabbian: “Nazionale? Adesso la mia testa è qui e voglio raggiungere i traguardi con la Fiorentina”

23/01/2026 | 11:43:25

Il neo acquisto della Fiorentina, Giovanni Fabbian, ha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Cosa mi ha spinto a lasciare il Bologna? Mi ha convinto il progetto di un grande club con una grande storia. Voglio mettermi a disposizione fin da subito per riportare la Fiorentina dove merita. Darò il mio meglio. Se avevo già intenzione di venire alla Fiorentina prima di domenica? Sapevo che le società si stavano parlando ma non sapevo che sarei venuto. Io però sono un professionista e do il massimo per la maglia che indosso. Quanto ci devono aiutare i tifosi nella salvezza? Loro danno sempre una spinta in più. Ci auguriamo di ricevere tanto sostegno e di restituirglielo. Le mie caratteristiche? Ho fatto la mezz’ala e il trequartista, mi piace molto inserirmi in area e sono pronto per giocare ovunque. Sono ancora giovane, ho margini di miglioramento. Fiorentina in ottica Nazionale? Tutti devono ambire alla Nazionale ma adesso la mia testa è qui e voglio raggiungere i traguardi con la Fiorentina”.

Foto: sito Fiorentina