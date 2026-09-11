Fabbian: “Mi piace segnare, ma non sono a Parma per fare l’attaccante. Ho parlato con Dino Baggio”

11/09/2026 | 15:30:55

Giovanni Fabbian si è presentato in conferenza da nuovo giocatore del Parma: “Io sono un centrocampista a cui piace inserirsi, devo migliorare sotto molti aspetti e mi metto a disposizione di mister e compagni. Proveremo a dare il massimo. Punto a dare il massimo e di mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Cercheremo di arrivare a fine stagione nel migliore dei modi. La pressione non la sento, sono uno molto tranquillo. Vivo tutto in modo sereno, mi piace fare gol ma non sono qui per fare l’attaccante, mi metto a disposizione della squadra e lavoro sui miei punti deboli. Dino Baggio? Ho avuto il piacere di conoscerlo e conosco anche il figlio. E’ un orgoglio veneto, soprattutto per me che sono cresciuto nei dintorni. E’ un modello, avrò poi modo di vederlo e di parlarci”.

foto sito parma