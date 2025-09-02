Fabbian: “L’umiltà è la mia forza. Futuro? Studio economia, la carriera da calciatore non dura per sempre”

02/09/2025 | 14:44:45

Conferenza stampa in Nazionale con il centrocampista del Bologna, Giovanni Fabbian, che ha parlato della convocazione e di cosa si aspetta dal futuro.

Queste le sue parole: “La cosa fondamentale è l’umiltà, un aspetto che mi piace sempre evidenziare. In campo si migliora, si impara, ma la cosa più importante è l’umiltà e la voglia di migliorare. Giocare per la Nazionale è sempre motivo d’orgoglio. Io ho avuto anche la possibilità di giocare con le giovanili, ma è sempre un onore indossare l’azzurro”.

All’estero hanno più coraggio nel lanciare i giovani? “In Italia ci sono giovani come all’estero, l’importante è avere la possibilità di sbagliare e di riprovare”.

Hai intrapreso un percorso universitario “Sì, sto facendo un percorso di economia con una università on-line. Credo sia un percorso affine ai miei pensieri, l’ho fatto principalmente per trovare qualcosa extra-calcio perché la carriera da calciatore non è lunghissima e dopo devi pensare ad altro. L’ho fatto principalmente per questo”.

In cosa ti sta migliorando Italiano? “L’importante per un calciatore è mettersi a disposizione, lo faccio al Bologna e qui in Nazionale…”

Foto: sito Bologna