Fabbian, la differenza (ieri e oggi) tra Fiorentina e Lazio. E a Bologna…

18/01/2026 | 13:30:31

Giovanni Fabbian non sarebbe sul mercato, così dice il Bologna ma forse è un modo per attirare la concorrenza. Una cosa è sicura: la Lazio non ha affondato, anche se lo avevano mandato con certezza da Lotito, definendolo un affare ai dettagli. L’interesse c’è stato, ma per ora nessun tipo di affondo per questioni tattiche, eppure c’è stato chi aveva parlato di trattativa addirittura in chiusura con i biancocelesti. Se Fabbian andasse alla Lazio, sarebbe proprio per un ribaltone improvviso rispetto alle perplessità sempre manifestate. Proprio in quei giorni, invece, vi abbiamo raccontato dell’interesse Fiorentina e oggi a Bologna il caso vuole che i due club si incroceranno. Nelle ore del dolore per la Viola, dopo quanto accaduto con la scomparsa del presidente Commisso, il mercato è stato messo da parte ma presto si dovrà tornare alla normalità. È possibile che l’argomento tra società venga toccato per capire i margini di un accordo. Al Bologna piace, tra gli altri, Fazzini ma possono esserci altre opzioni (Sohm un’idea) per eventuali scambi. Una cosa conta più di altre: dalla teoria bisogna passare alla pratica.-

Foto: sito Bologna