Fabbian: “Italiano insegna tanto a livello caratteriale. Chivu? Mi ha colpito la sua umiltà”

02/01/2026 | 12:00:13

Giovanni Fabbian centrocampista del Bologna, ha parlato a Il Resto del Carlino.

Queste le sue parole: “Italiano? Ha idee molto chiare, sta sempre sul pezzo, non molla mai. A livello caratteriale mi sta insegnando tanto”. Anche perché in Italia per i giovani non è semplice, come riconosce lo stesso Fabbian che non ritiene sia giusto mettere in discussione un ragazzo che ha il diritto di sbagliare e riprovarci: “Qui da noi c’è troppa pressione”. Chiosa finale su Cristian Chivu, allenatore con cui ha vinto uno Scudetto ai tempi della Primavera dell’Inter. Fabbian sottolinea come sia una bravissima persona e un bravo allenatore, ma ciò che più balza agli occhi è altro: “La cosa che ti colpisce in lui è l’umiltà: non mi stupisce che stia facendo così bene”.

Foto: sito Bologna