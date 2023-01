FABBIAN, IL GOLDEN BOY

Giovanni Fabbian ha conquistato tutti a Reggio Calabria, chiamato alla prima esperienza tra i professionisti ha risposto (e continua a farlo) presente: sette reti e un assist in ventuno partite di Serie B. La sua Reggina è seconda, lui è uno dei protagonisti assoluti dello scacchiere di Filippo Inzaghi. Arrivato in punta di piedi il 30 luglio 2022, il ventenne è stato ceduto dall’Inter in prestito secco fino al 30 giugno 2023. Il club nerazzurro punta sul 2003, tant’è che nell’accordo non sono previste opzioni d’acquisto e il giovane Fabbian è stato già ampliamente blindato con un contratto fino il 30 giugno 2026.

Nasce come centrocampista centrale, ma può giocare anche come mediano o trequartista. La sua carriera inizia nel Padova, squadra più vicina al suo paese natale (Camposampiero). Successivamente viene scoperto dal club meneghino, il quale non perde tempo e lo fa suo: qui tutta la trafila nelle varie selezioni giovanili. Un solo anno per ogni categoria, non sono servite più esperienze tra i pari età: Giovanni era già pronto per i professionisti e lo ha subito dimostrato. Ottimo anche il suo unico anno in Primavera: otto reti in trentadue presenze, confermando (ancora una volta) uno spiccato senso del gol. Christian Chivu lo mette al centro della sua squadra come mezzala del centrocampo a tre della formazione U19 e viene ripagato dalle prestazioni.

Anche in cadetteria il ventenne spicca per le notevoli qualità in fase di interdizione, innato istinto per la caccia del pallone, che gli consente di leggere – con lieve anticipo – le intenzioni dell’avversario e lo fa posizionare al posto giusto nel momento giusto per intercettare le giocate avversarie. Il recupero palla del calciatore è reso possibile dalle lunghe leve, i suoi 186 cm di altezza gli consentono di allungarsi sulle linee di passaggio per spezzare le trame avversarie. Ieri la sua prima doppietta con la maglia amaranto, al Granillo, contro la Ternana nella 21ᵃ giornata della seconda divisione italiana: al 36’ insacca a due passi dalla porta dopo un’ottima sponda di Gori con la testa; la seconda rete, quella decisiva per il 2-1 finale, è arrivata al 78’ con il numero 14 lesto a spedire in porta il pallone con il destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Anche il tecnico Filippo Inzaghi usa Fabbian come lo usava Chivu: mezzala sinistra di un centrocampo a tre, sempre presente in campo con un minutaggio di oltre 1600’ giocati. Fin da subito è stato ritenuto un titolare dall’ex bomber del Milan, il quale sta mettendo in condizione il centrocampista di esprimersi al meglio. Nonostante sia un piede destro naturale, due sono le reti segnate usando il sinistro. Con la Reggina, in campo, viaggia con una media di oltre un tiro a partita e con un’elevata precisione di passaggio. Nel frattempo, anche il CT Roberto Mancini della Nazionale italiana ha percepito il talento del giovane calciatore chiamandolo allo stage di dicembre: fatto ad hoc per i ragazzi italiani.

L’Inter osserva il talento cresciuto e coccolato per svariati anni, con la consapevolezza di avere un ottimo innesto da aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi. I nerazzurri stanno seriamente valutando l’ipotesi di riportarlo alla base la prossima estate, ma per farlo restare.

Foto: Instagram ufficiale Fabbian