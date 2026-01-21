Fabbian: “Conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono carico e motivato”

Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Giovanni Fabbian, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Cosa si prova ad andare nella squadra a cui si è segnato meno di una settimana fa? Sicuramente un effetto lo fa, ma sono qui e ho la testa qui ora. Cosa mi aspetto? Tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono carico e motivato”.

Foto: sito Fiorentina