Fabbian: “Bravi a recuperare il risultato, il gol arriverà. Continuo a lottare”

11/12/2025 | 23:55:03

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club rossoblù il successo per 2-1 contro il Celta Vigo: “Siamo stati bravissimi a recuperare il risultato, con una grandissima prestazione di squadra. Ognuno di noi ha fatto quello che il Mister ci chiedeva, siamo contenti e sappiamo che ogni partita va affrontata così. Il gol arriverà, io cerco di lavorare e lottare su ogni pallone”.

Foto: Instagram Fabbian