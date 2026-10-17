Fa tutto Dembélé: subentra, sbaglia un rigore, segna, fa assist e regala la vittoria al PSG

17/10/2026 | 19:16:08

Il PSG riprende a vincere in Ligue 1 e lo fa nel segno di Ousmane Dembélé. Il Pallone d’Oro in carica, ancora per poco, è entrato al 63esimo minuto della partita contro lo Strasburgo, quando il punteggio era sull’1-0 in favore dei padroni di casa. Dopo il rigore sbagliato, si è riscattato e lo ha fatto in grande stile. Prima ha servito un assist perfetto, trasformato in rete dal difensore ucraino Zabarnyi e, dopo 8 minuti, ha scagliato un rasoterra che si è insaccato alle spalle del portiere. Nel finale spazio anche al terzo gol di Desire Doué.

Foto: Instagram PSG