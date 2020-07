FA, fissata la data della Community Shield: si gioca il 29 agosto

La FA ha annunciato in mattinata la data della finale di Community Shield tra il Liverpool, vincitrice della Premier League e la vincente delle FA Cup tra Arsenal e Chelsea, in programma questo weekend. La finalissima si giocherà al Wembley di Londra come di consueto il 29 agosto (orario da definire) con il governo inglese che è al lavoro per far entrare circa 20mila tifosi nello stadio così da riaprire gli stadi ai tifosi in vista della prossima Premier League.

Foto: twitter FA