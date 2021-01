FA Cup, vincono Liverpool e Wolverhampton. Subito in campo Cutrone

Il Liverpool vince agevolmente per 4-1 contro l’Aston Villa ai trentaduesimi di finale di FA Cup. I “Villains” sono scesi in campo con tutti ragazzi dell’Under 23 e dell’Under 18, i giocatori della prima squadra sono tutti in isolamento a causa del focolaio scoppiato ieri all’interno del club di Birmingham.

A segno al “Villa Park” Mané (doppietta), Wijnaldum e Salah, mentre il gol della bandiera locale è di Barry.

Supera il turno anche il Wolverhampton, vittoria di misura (1-0) sul Crystal Palace grazie a un gol di Adama Traoré al 35′. E’ arrivato il “secondo esordio” ai Wolves per Patrick Cutrone: l’ex attaccante della Fiorentina è entrato al 78′ al posto di Fabio Silva.