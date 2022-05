Fa Cup, vince il Liverpool ai rigori 6-5. Decisivi Tsimikas e Alisson

Secondo trofeo stagionale in casa Liverpool, che ha bissato la vittoria della Carabao Cup con la Fa Cup. A Wembley i reds hanno avuto la meglio del Chelsea ai rigori per 6-5, dopo che i centoventi minuti si erano conclusi sullo 0-0. Decisivo l’errore dal dischetto di Mount, il cui tiro è stato parato da Alisson. Di Tsimikas il gol vittoria. Grande festa per Klopp, che però ha perso Salah per infortunio.

FOTO: Twitter Liverpool