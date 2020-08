Fa Cup, niente replay. Semifinali a gara secca nella Carabao

Visti i molti impegni in pochissimo tempo, in Inghilterra si è deciso di tagliare dove possibile. Per questo motivo la Football Association ha deciso di togliere i replays in caso di partite in parità per la stagione 2020/2021 in FA Cup. In Carabao Cup invece, che prenderà il via il prossimo 5 settembre, è stato invece deciso di eliminare i ritorni delle semifinali che si svolgeranno dunque in gara secca.

Foto: profilo twitter Carabao Cup