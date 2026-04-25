FA Cup, Manchester City in finale. Battuto 2-1 il Southampton in rimonta

25/04/2026 | 20:44:49

Conclusa la prima semifinale di FA Cup. Il Manchester City come pronostico vola in finale, ma che fatica contro il Southampton. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si accende nella ripresa. Al 79’ è Mohamed Azaz a portare avanti il Southampton, approfittando di un’azione ben costruita e finalizzata con precisione. Ma il City reagisce immediatamente. All’82’ arriva il pareggio firmato da Jérémy Doku, subentrato dalla panchina e subito decisivo su assist di Reijnders. Il ribaltone si completa al 87’, quando Nicolás González Iglesias trova il gol del 2-1 che fa esplodere la squadra di Pep Guardiola. City in finale, in attesa di conoscere l’avversaria tra Chelsea e Leeds United.

Foto: sito Manchester City