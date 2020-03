FA Cup: Liverpool eliminato! Willian e Barkley fanno volare il Chelsea ai quarti

Il Liverpool saluta la FA Cup. Il Chelsea si aggiudica l’ottavo di finale e stacca il pass per i quarti: a Stamford Bridge non c’è storia, anche a causa dell’ampio turnover dei Reds, con i Blues di Lampard che mandano al tappeto la squadra di Klopp grazie alle reti di Willian e Barkley. Per il Liverpool si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro il Watford in campionato.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1234949859360288769

Foto: Twitter ufficiale Chelsea