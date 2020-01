FA Cup: Klopp batte Ancelotti, una perla di Jones qualifica i Reds. Avanti il Chelsea, Mou al replay

Sono terminate altre gare valide per i 32esimi di finale di FA Cup. Passa il turno il Chelsea che supera 2-0 il Nottingham Forest, mentre il Tottenham di Mourinho non va oltre l’1-1 col Middlesbrough e sarà costretto al replay. Si qualifica anche il Liverpool di Jurgen Klopp che batte di misura l’Everton nel derby cittadino: i Reds ad Anfield vincono per 1-0 grazie a una perla di Curtis Jones che stende la squadra di Ancelotti. Di seguito i risultati odierni:

Bristol Rovers-Coventry 2-2

6′ Clarke Harris (B), 31′ Walsh (C), 32′ Craig (B), 53′ Cratg (aut.)(C).

Burton-Northampton 2-4

10′ Adams (N), 23′ Watson (N), 46′ Goode (N), 47′ Edwards (B), 70′ Hoskins (N), 91 Frase (B).

Charlton-West Brom 0-1

32′ Zohore

Chelsea-Nottingham 2-0

6′ Hudson-Odoi, 33′ Barkley

Crewe-Barnsley 1-3

3′ Brown (B), 48′ Green (C), 75′ Chaplin (B), 94′ Thomas (B)

Crystal Palace-Derby 0-1

32′ Martin

Middlesbrough-Tottenham 1-1

50′ Fletcher (M), 61′ Lucas Moura (T)

QPR-Swansea 5-1

21′ Hugil (Q), 29′ Osayi-Samuel (Q), 45′ Hugil (Q), 60′ Byers (S), 76′ Wallace (Q), 91′ Scowen (Q).

Sheffield Utd-AFC Fylde 2-1

8′ Robinson (S), 60′ Clarke (S), 78′ Williams (C)

Liverpool-Everton 1-0 LIVE

71′ Jones (L)

Gillingham FC-West Ham alle 19.15

Foto: Twitter ufficiale Liverpool