FA Cup, il sorteggio dei quarti di finale. Il City unica big ancora in corsa

Si è tenuto il sorteggio dei quarti di finale della FA Cup, la Coppa di Inghilterra. Per il Manchester City di Pep Guardiola unica chance per salvare la stagione con un trofeo, essendo l’unica big rimasta ancora in corsa. C’è da temere solo l’Aston Villa di Emery. Il resto sono club alla portata.

Questo il sorteggio dei quarti di finale della FA Cup:

Fulham-Crystal Palace

Preston North End-Aston Villa

Bournemouth-Manchester City

Brighton-Nottingham Forest/Ipswich (in programma lunedì 3 marzo)

Foto: sito Manchester City