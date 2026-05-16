FA Cup, il City vince contro il Chelsea 1-0 e si aggiudica per l’ottava volta il titolo

Il Manchester City si è aggiudicato la FA Cup: la squadra di Guardiola ha battuto per 1-0 il Chelsea guidato da Liam Rosenior. A consegnare il titolo ai Citizens ci ha pensato Antonie Semenyo con un colpo di tacco che si è infilato in rete al 71′. Con la vittoria di oggi, il Manchester City ha messo in bacheca il trofeo per l’ottava volta nella sua storia: l’ultima volta che il club aveva alzato la coppa al cielo era stato nel 2023, nel derby vinto 2-1 contro il Manchester United.

Foto: X City