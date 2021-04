FA Cup, il Chelsea batte il City e va in finale. De Bruyne ko

A Wembley si spegne il sogno del Manchester City di provare il grande slam, il poker di successi in stagione. Il Chelsea vince 1-0 sugli uomini di Guardiola e vola in finale.

Decisiva una rete di Ziyech al 55′ che ha affondato i “citiziens”.

Le brutte notizie per Guardiola, oltre al ko, arrivano anche da De Bruyne, uscito per infortunio al 3′ del secondo tempo. Infortunio da valutare in particolare in ottica Champions contro il PSG.

Il Chelsea affronterà in finale la vincente di Leicester-Southampton.

Foto: Twitter Chelsea