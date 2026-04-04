FA Cup, clamoroso Arsenal eliminato dal Southampton (Championship)

04/04/2026 | 23:06:28

Non è la prima e non sarà l’ultima volta, ma fa sempre notizia l’eliminazione di un club in vetta alla Premier, che esce di scena in FA Cup contro una squadra di categoria inferiore. E’ accaduto all’Arsenal, magari già con la testa alla Champions, eliminato dalla FA Cup 2-1 dal Southampton. Vantaggio Southampton al 35′ con Stewart. Pari Arsenal con Gyokeres al 68′. La rete del 2-1 dei padroni di casa al minuto 85′ con Charles. Arsenal che aveva in campo comunque titolari importanti, molto al di sotto delle loro qualità.

Foto: sito Arsenal