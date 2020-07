FA Cup, al via le semifinali: Arsenal-City e United-Chelsea

I fantastici quattro. Così li hanno soprannominati in Inghilterra in vista delle semifinali di FA Cup. Arsenal-Manchester City, in programma oggi alle ore 20:45 sarà la prima semifinale di FA Cup con Gunners e Citizens pronte a darsi battaglia per staccare il pass per l’accesso alla finalissima contro la vincente di Manchester United e Chelsea, seconda semifinale in programma domenica.

L’Arsenal nel suo cammino ha eliminato prima il Leeds, il Bournemouth, il Portsmouth agli ottavi e lo Sheffield United ai quarti di finale. Il City dall’altro lato è arrivato in semifinale battendo il Port Vale, il Fulham, lo Sheffield agli Ottavi e il Newcastle nei Quarti di finale.

Queste le probabili formazioni della sfida di questa sera:

Arsenal (3-4-3): E. Martínez; Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Bellerin, G. Xhaka, Ceballos, Tierney; Aubameyang, Lacazette, Pépé. All. Arteta

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Rodri, Fernandinho; Bernardo Silva, David Silva, Sterling; Gabriel Jesus. All. Guardiola

Foto: profilo twitter FA Cup