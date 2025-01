Poco più di un allenamento per il Manchester City che non delude in FA Cup, ma anzi giganteggia contro il malcapitato Salford. 8-0 per la squadra di Guardiola, con il centrocampista classe 2002 McAtee mattatore con una tripletta. In evidenza anche Doku, che di reti ne segna 2. A segno anche Grealish, O’Really e Mubama.

Foto: sito Manchester City