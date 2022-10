Serie A, compie 34 anni la regola dei tre stranieri tesserabili in rosa

Era il 9 ottobre 1988, esattamente trentaquattro anni fa, quando nel campionato di Serie A si introduceva per la prima volta la regola dei tre stranieri tesserabili in rosa. Quell’anno si passò inoltre da sedici a diciotto squadre nel campionato e sancì, dopo nove anni di digiuno, la vittoria dell’Inter di Trapattoni, polverizzando ogni record di punti (ben 58 con la vittoria che vale 2). Inoltre, quell’anno debuttarono nel nostro campionato campioni come Rijkaard, Matthäus, Brehme, Alemao e Caniggia.

Foto: pallone Serie A Tim