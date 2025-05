Ezzalzouli: “Peccato per il gol subito, ma abbiamo fatto una grande partita”

02/05/2025 | 00:10:59

Ezzalzouli, meglio noto come Ez Abde, autore del gol del vantaggio del Betis, ha parlato a Movistar dopo la vittoria sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Peccato per il gol subito, ma abbiamo fatto una grande partita. Loro non hanno avuto molte occasioni, ma hanno sfruttato quella. Il gol? Quando ho visto il pallone dentro, non ho avuto dubbi. Anche se mi è tornato vicino, sapevo che era gol”.

Su Antony: “Antony mi fa impazzire come giocatore ed è una gran persona. Ci sta dando tantissimo. Avere uno come lui al Betis è un regalo”.

Nel finale il Betis ha reclamato un rigore, poi rivisto dal VAR. “Non posso giudicare, non sono un arbitro. Se lui ha deciso così, va rispettato”.

Foto: X Betis