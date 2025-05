Ezzalzouli e Antony fanno scappare il Betis: Ranieri tiene viva la Fiorentina. E’ 2-1 a Siviglia

01/05/2025 | 22:59:20

Conclusa la gara di andata della semifinale di Conference League. La Fiorentina esce sconfitta 2-1 in casa del Betis Siviglia, ma è tutto aperto in vista del ritorno al Franchi.

Partenza strepitosa del Betis che assalta i viola. Al 7′ vantaggio dei biancoverdi. Palla in mezzo dove Ezzalzouli insacca. Rete convalidata dopo diversi minuti per controllare un eventuale fallo, per Oliver tutto ok. Al 22′, sfiora il gol la Fiorentina. Palla in mezzo, dove Gosens di testa sfiora la rete del pareggio. Alla mezz’ora, Fiorentina che perde Cataldi, al suo posto entra Adli. Gara ancora aperta, i viola ci provano ma al 45′ sono sotto 1-0 in casa del Betis. Nella ripresa, parte meglio la compagine di Palladino. La Fiorentina gioca bene ma al momento chiave prende gol. Al 65′ arriva il 2-0 del Betis. Destro clamoroso di Antony che al 64′ raddoppia per i biancoverdi di casa nel momento migliore della Fiorentina. Al 66′ Betis vicino al 3-0, rigore in movimento di Fornals, palla centrale, De Gea salva.

Nel momento di massima difficoltà, la Fiorentina trova la reazione e un gol fondamentale. Al 73′, Ranieri trova la rete del 2-1. Il Betis soffre, la Fiorentina va vicina anche al 2-2 su azione di corner, si salva il Betis.

Nel finale, duro scontro tra Kean e il portiere del Betis, l’attaccante si rialza. Nel finale il Betis chiede un rigore per un fallo di Lo Celso, fa giocare Oliver. Finisce 2-1 per il Betis che tra una settimana al Franchi partirà con un vantaggio minimo.

