EZRI KONSA, GIOIELLO DIFENSIVO DELL’ASTON VILLA

Ezri Konsa si è reso protagonista di una doppietta nel match di ieri tra Aston Villa e Leicester City, valido per la 15a giornata di Premier League 2021-22.

Una doppietta che ha dato i tre punti ai suoi, ribaltando il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Harvey Barnes.

Ma chi è Ezri Konsa?

Nasce a Londra il 23 ottobre 1997, è un calciatore inglese di origini angolane e congolesi, attuale difensore dell’Aston Villa.

Cresce nelle giovanili del Charlton Athletic, per le quali gioca dal 2009 al 2016, l’esordio con la prima squadra è datato 9 agosto 2016, con il tecnico Russel Slade, nel ko di misura in EFL Cup per mano del Cheltenham Town.

Quattro giorni più tardi arriva la prima gara in campionato, in League Two, nell’1-1 contro il Northampton Town.

Ma è Dean Smith l’allenatore che dà una svolta alla carriera di Konsa, prima al Brentford, che versa poco meno di 3 milioni di euro nelle casse del Charlton per il classe 1997, poi all’Aston Villa.

Con la maglia del Brentford e con Dean Smith esordisce in Championship il 4 agosto del 2018, nel 5-1 rifilato al Rotherham United. In biancorosso chiude l’anno con 42 presenze e una rete, passando all’Aston Villa per più di 13 milioni di euro nell’estate 2019, su richiesta proprio di Dean Smith, nuovo tecnico dei Villans.

Così Ezri gioca le sue prime gare in Premier League, una crescita costante fino ad arrivare alla doppietta di ieri.

Parliamo di un difensore centrale di piede destro, adattabile a terzino destro e mediano, che grazie alle sue doti fisiche e di lettura del gioco (specialmente nei contrasti) ha quasi raddoppiato il suo valore secondo il noto portale Transfermarkt (25 milioni di euro rispetto ai 13.3 pagati dal club britannico).

Konsa sogna la Nazionale inglese, ha vestito già quella maglia con l’Under 20 e con l’Under 21, vincendo la Coppa del Mondo U20 in Corea del Sud nel 2017, primo importante titolo nella sua bacheca.

L’Aston Villa si trova al decimo posto con 19 punti, l’Europa non è lontana e Konsa non ha mai giocato in competizioni internazionali, di certo può essere un ulteriore modo per continuare a crescere. Intanto, i Villans si coccolano il proprio gioiello (che va in scadenza di contratto il 30 giugno 2026), pedina fondamentale per poter sognare l’Europa.

Foto: Twitter Aston Villa