Eziolino Capuano nuovo allenatore del Foggia: dopo la nostra esclusiva di venerdì scorso, ora è in arrivo l’annuncio del club pugliese. Una scelta convinta quella del direttore generale Corda, si aspettava solo l’esito del processo a carico del Bitonto, con automatica ammissione in Serie C. Capuano aveva risolto il contratto con l’Avellino, in arrivo l’annuncio del Foggia.

Foto: AlfredoPedullà.com