Bayer Leverkusen, accordo vicino per l’acquisto di Ezequiel Fernandez

26/08/2025 | 13:10:54

Ezequiel “Equi” Fernandez passerà dall’Al-Qadisiya dell’Arabia Saudita al Bayer Leverkusen per circa 25 milioni di euro più bonus. Stando a quanto rivelato da Kicker, il trasferimento del calciatore argentino, ex Boca Juniors è orami prossimo alla chiusura. Accordo con il giocatore fino al 2030 e posto in mediana per sostituire Granit Xhaka, approdato quest’estate in Premier League al Sunderland. Arrivato in terra saudita nel 2024, il classe 2002 inizierà la sua nuova avventura in Europa, per poter puntare a una convocazione in vista del Mondiale 2026.

Foto: Instagram Ezequiel Fernandez