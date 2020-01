Eysseric, tutto confermato: è ufficiale il suo arrivo all’Hellas Verona

Valentin Eysseric è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Una trattativa che vi abbiamo anticipato in giornata, ora è arrivata l’ufficialità: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da ACF Fiorentina – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020 – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric. Ha scelto l’8 come numero di maglia. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Valentin Eysseric, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù“.