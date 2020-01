Eysseric-Hellas, tutto confermato: il centrocampista ha detto sì. Fiorentina, attesa per Agudelo

Valentin Eysseric lascia la Fiorentina e si trasferisce in prestito all’Hellas. I due club – come raccontato – avevano giù raggiunto un accordo totale, negli ultimi minuti lo stesso centrocampista ha sciolto le ultime riserve accettando il trasferimento a Verona. Operazione chiusa. Intanto, la Fiorentina è in attesa per Agudelo dopo l’incontro andato in scena nel pomeriggio. Niente da fare, invece, per Pajac.

Foto: zimbio