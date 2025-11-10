Eyong, 6 gol in 12 partite di Liga e l’interesse di Real e Barcellona: “Per ora penso al Levante, poi vedremo”

11/11/2025 | 00:10:22

6 gol in 12 partite di Liga, l’attaccante del Levante Eyong ha attirato l’interesse di Real Madrid e Barcellona. Intervistato da GiveMe Sport ha commentato le sirene di mercato: “Per ora, devo continuare con il Levante e vedremo cosa succede. Cerco di non guardare troppo il telefono perché i miei amici mi chiamano per raccontarmi tutte le voci sul mio futuro. Dico loro: ‘Non so niente, stavo solo giocando alla PlayStation’. Preferisco di gran lunga giocare a Call of Duty, guardare anime o leggere libri di storia piuttosto che dare ascolto alle voci. Se devo fare un grande passo, accadrà solo se mi impegnerò molto”.

foto sito levante