Ex Lazio: Guendouzi e Castellanos subito a segno e decisivi

11/01/2026 | 18:50:19

La Lazio li ha appena ceduti. Parliamo di Valentin Castellanos e Mateo Guendouzi. I due ex biancocelesti sono stati subito decisivi all’esordio, con due gol.

A sbloccarsi prima è stato il francese, che ha esordito ieri con il Fenerbahce e ha sbloccato una gara mai banale, la vittoria per 2-0 in casa del Galatasaray, un successo che riapre i giochi nel campionato turco.

Gol anche per Castellanos, poco, fa, con il West Ham. Anche lui decisivo, ma in FA Cup. Suo il gol della vittoria del West Ham al 98′ contro il QPR. Per lui non era l’esordio ma la seconda gara con gli Hammers, avendo esordito in settimana in Premier.

Foto: sito West Ham