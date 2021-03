Ex allenatore Demme: “In campo corre come Gattuso. A Napoli ha imparato anche a segnare”

André Breitenreiter, ex allenatore del Paderborn, ha parlato così di Diego Demme ai microfoni di calcionapoli1926.it: “

La prima volta che ha visto Demme giocare cosa ha pensato?

“Ho visto un giovane ragazzo con un gran potenziale e che poteva diventare un ottimo calciatore, oltre che un professionista esemplare”.

Ricorda un aneddoto particolare vissuto con Diego?

“Diego aveva più resistenza nella corsa di tutti gli altri giocatori. Quando abbiamo fatto un test atletico tutti gli altri giocatori sono corsi sfiniti a farsi la doccia. Diego invece ha continuato a correre e ha fare tutti i livelli del test. Non si fermava più! Una resistenza pazzesca”.

Allora é vero che assomiglia al suo allenatore…

“Esattamente, in campo è proprio come Gattuso!”.

Diego ha lasciato il Paderborn a una passo dalla promozione in Bundesliga per andare al Lipsia in terza divisione: perché questa scelta? Cosa accadde?

“È stata una grande perdita per tutta la squadra, ma il trasferimento ha portato tanti soldi nelle casse di un piccolo club. Per Diego è stata una grande occasione per giocare per un club che aveva delle grandi ambizioni future. Oggi sappiamo che è stata la decisione migliore per tutti”.

Cosa si dice in Germania? Al Lipsia rimpiangono Demme?

“Diego è stato uno dei protagonisti della cavalcata dalla terza divisione alla Bundesliga, fino all’approdo in Europa. È diventato un mito per tutti i giovani giocatori e tifosi del Lipsia. Ma anche il Lipsia ha fatto un passo avanti, fa parte del gioco intraprendere una nuova strada con gli altri giocatori”.

Diego ha iniziato ha segnare. Ha fatto quasi più gol in 50 partite col Napoli che in tutta la sua carriera…

“È assolutamente vero. Diciamo che segnare non era proprio la sua priorità… Né a Paderborn né a Lipsia gli ho visto fare tanti gol, ora è davvero bello che sia uscita fuori anche questa sua attitudine.

Sta facendo un ottimo lavoro! È diventato un calciatore importante in una squadra italiana di alto livello”.

Ci sono possibilità che possa far parte della rosa della Germania per i prossimi Europei?

“La cosa più importante in questo momento é continuare a fare prestazione di livello e, anzi, migliorarle ancora di più per farsi notare dal c.t. Sono convinto che verranno scelti i migliori giocatori del momento per la rosa della Germania che andrà a Euro 2020”.

Foto: Twitter Napoli