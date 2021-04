Ex agente di Neymar: “Quest’anno vincerà la Champions e il Pallone d’Oro. Futuro? Nessuno può permetterselo”

L’ex procuratore di Neymar, il brasiliano Wagner Ribeiro, ha parlato a L’Equipe del suo assistito e dei suoi passaggi al Barcellona e al PSG.

Queste le sue parole: “Il PSG aveva provato già nel 2015 a prendere Neymar dal Barcellona, ma preferì rimanere in Spagna nonostante al-Khelaifi gli avesse offerto 26 milioni, un jet privato e il suo nome sulla Tour Eiffel! Due anni dopo non ha potuto rifiutare: il PSG pagò 222 milioni con uno stipendio di 36 milioni netti all’anno. Nel 2019 il Real Madrid mise sul piatto 300 milioni di euro per lui. Ma Al-Khelaifi disse che non lo avrebbe ceduto nemmeno per mille milioni”.

Il futuro del brasiliano: “A Parigi è felice, nessun club al mondo può offrirgli quello che gli offre il PSG, che è l’unico club a potersi permettere Neymar oggi. Il Real ha problemi finanziari. Il Barça? Ancora peggio. Neanche lo United o il City, così come le italiane. A Parigi gioca in un’ottima squadra: in questa stagione vinceranno la Champions League e Neymar sarà il Pallone d’Oro. Mbappè? Forse è l’unico che può contendergli il Pallone d’Oro”.

Foto: Twitter Champions League