Evra show sulle note di Vasco: “Sono un ‘gobbo’ vero. Ti amo Italia. Sicilia ti porto nel cuore” Il video

Show sui social da parte dell’ex esterno della Juventus, Patrice Evra, che sulle note di “Sally”, di Vasco Rossi, parla dell’Italia, del suo amore per la Sicilia, che lo ha accolto a 17 anni (iniziò a giocare nel Marsala) e poi passò al Monza, prima del grande salto al Manchester United.

Un video tutto da guardare di un personaggio come Evra che elogia il Bel Paese e lancia un messaggio ai giovani italiani di non mollare mai.

“C’è veramente qualcosa di speciale tra me e voi ♥️🔥♥️ ( quante persone sono andati in trance sulle canzoni 🎶 di Vasco Rossi come io ..? )😳

Foto: L’Equipe