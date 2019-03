Evra: “Non volevo offendere nessuno, non sono omofobo. Ai media francesi dico…”

In un video pubblicato sui social network, Patrice Évra si scusa dopo aver pronunciato insulti contro PSG. Il terzino ex Juventus critica però i media che hanno riportato malamente le sue parole. Accusato di aver insultato il club parigino con frasi omofobe, Evra si difende così: “Sono qui per chiarire un enorme equivoco, ma dobbiamo chiuderlo molto rapidamente. Ho fatto un video scherzosamente, come amico, e i media francesi lo prendono e lo traducono come se fossi contro gli omosessuali. Non sono omofobo perché sapete chi sono. Amo tutti. Se ho offeso o fatto male a qualcuno, mi scuso, ma non era mia intenzione. Io difendo l’uguaglianza, è necessario essere liberi, e qualunque cosa tu faccia nella vita, io non giudicherei mai nessuno. Mia madre mi ha cresciuto e mi ha educato in questo modo, e sai cosa? Solo Dio può giudicarmi”. Infine un messaggio ai media francesi: “Dovremmo stare insieme, uniti, per rendere il mondo un posto migliore. Quindi, per favore, fermate questa negatività. Questo è un messaggio enorme per i media francesi perché distorcono sempre le mie parole”.

Foto: L’Equipe