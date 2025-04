Evra entra nella MMA: “Un giorno vorrei affrontare Luis Suarez”

Una nuova sfida per Patrice Evra. L’ex calciatore di Manchester United e Juventus, 43 anni, passa dai campi di calcio.. alla gabbia. Oggi, la Professional Fighters League ha annunciato che l’ex terzino farà il suo debutto nelle MMA al PFL Europe Paris, che si terrà il 23 maggio all’Accor Arena. Evra realizzerà quindi uno dei suoi sogni, quello di combattere in un incontro di MMA. Presto verrà annunciato il nome del suo avversario: “Dovreste ormai saperlo, anch’io adoro questo sport! Ho giocato sui palcoscenici più importanti del mondo, ho vinto tutti i trofei calcistici più prestigiosi, ma il PFL Europe di Parigi sarà una serata davvero speciale per me”, ha dichiarato Evra in un comunicato diffuso dalla PFL. “Mi alleno da anni con i migliori al mondo e anche loro vi diranno che sono pronto. Farò uno spettacolo all’Accor Arena il 23 maggio, venite a vederlo”. Poi una battuta sui social: “Mi hanno chiesto chi volevo affrontare. Ho detto: Luis Suárez. Pagherei di tasca mia, potrebbe anche mordermi”.

foto l’equipe