Everton, Silva ci crede: “Liverpool? Sarà dura, ma se faremo la partita perfetta…”

Marco Silva, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Liverpool: “Sarà una gara speciale per entrambe le squadre. Sarà sicuramente dura. Per battere il Liverpool servirà essere noi stessi e soprattutto credere in noi stessi. Non so che partita sarà, sicuramente difficile perché in generale i derby sono gare dure e combattute, non troppo belle anche se l’ultimo giocato rappresenta un’eccezione. Dovremo dare il massimo, a volte il 100% può non bastare, ma se faremo la partita perfetta potremo fermare anche una squadra così forte”.

Foto: Sports Mole