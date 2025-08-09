Everton-Roma, decide Soulè: i giallorossi vincono 1-0
09/08/2025 | 18:14:02
La Roma chiude la sua tourneé in Inghilterra vincendo contro l’Everton 1-0. A decidere un gol di Soulé al 70′ che pone fine all’avventura inglese dei giallorossi, pronti a tornare a lavorare in Italia in vista del debutto in campionato contro il Bologna. Buone indicazioni per Gasperini che ha deciso di lasciare spazio a una formazione per far mettere più minuti possibili nelle gambe, salvo gli ultimi dieci minuti di cambi.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Branthwaite (80′ Keane), Tarkowski, Mykolenko (12′ Aznou, 80′ Coleman); Gana (61′ Iroegbunam), Garner; Alcaraz (80′ Chermiti), Dewsbury-Hall (61′ McNiel), Ndiaye; Barry (61′ Beto).
A disp.: Travers, Tyrer, Onyango, Heath.
All. David Moyes
ROMA (3-5-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso (84′ Celik); Wesley (79′ Rensch), Cristante, Konè, El Aynaoui (89′ Pisilli), Angelino(89′ El Shaarawy); Soulé (84′ Cherubini), Dovbyk (79′ Ferguson).
A disp.: Vasquez, Zelesny, Kumbulla, Salah-Eddine, Romano, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy.
All. Gian Piero Gasperin