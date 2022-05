Everton, Richarlison segna e lancia un fumogeno contro i tifosi: la FA apre un’inchiesta

Ieri si è disputata una sfida fondamentale in Premier League, tra Everton e Chelsea, nella quale i Toffees hanno conquistato tre punti fondamentali per continuare a sognare la permanenza nel massimo campionato inglese. È stato il brasiliano Richarlison a decidere il match, trovando nei primi minuti della ripresa la via del gol che ha poi deciso la sfida contro i campioni d’Europa in carica.

Durante l’esultanza per il gol, il centravanti, però, si è lasciato decisamente andare lanciando verso i tifosi sugli spalti un fumogeno, precedentemente gettato sul terreno di gioco. Esultanza eccessiva che non è stata gradita dalla FA, che ha aperto un’icchiesta sul giocatore. Anche l’Everton è sceso in campo per difendere il giocatore, dichiarando che “stava solo tentando di togliere il fumogeno dal campo”.