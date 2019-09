Everton, multato Yerry Mina: ha pubblicizzato un’agenzia di scommesse

Disavventura legale per Yerry Mina, difensore dell’Everton, il quale è oggi stato multato dalla Football Association per aver girato uno spot per un’agenzia di scommesse, atto esplicitamente vietato al regolamento della federazione britannica. Questo il comunicato del suo club: “La Football Association ha pubblicato oggi la seguente dichiarazione riguardo Yerry Mina, giocatore dell’Everton, in relazione alla sua partecipazione in una pubblicità per un’agenzia di scommesse colombiana. Yerry Mina è stato richiamato per la sua condotta e multato di 100 mila £ dopo aver ammesso la cattiva condotta in relazione al Regolamento sulle scommessa della FA. […]. Mina ha donato tutti i soldi pagati dall’agenzia di scommesse alla Yerry Mina Foundation – un’organizzazione di beneficenza creata dal giocatore nel 2016 per aiutare i giovani in condizioni difficili nella sua città natale in Colombia“.

Foto: twitter Everton