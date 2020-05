Everton, il presidente del Gremio conferma: “Al Napoli piace ma non c’è alcuna offerta”

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato come il profilo di Everton Soares piaccia al Napoli, ma che al momento non fosse in programma un’offerta per l’esterno offensivo del Gremio, anche perché il club azzurro sta lavorando su altri profili extracomunitari (su tutti Azmoun e Osimhen). E in queste ore dal Brasile è arrivata la conferma, con il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Jr, che ha parlato così della situazione ai microfoni di Radio Galera: “Al momento non c’è nessuna proposta sul tavolo, nulla da valutare. Inizialmente ci sono stati contatti con il Napoli e gli abbiamo permesso di parlare direttamente con il calciatore per l’ingaggio, ma tra loro non è stato raggiunto ancora l’accordo. E posso dire che a noi non bastano 25 milioni di euro. Ma dal Napoli per ora non abbiamo ricevuto ancora nessuna offerta, né di 20 né di 30 né di 40 milioni”. Confermato, dunque, quanto raccontato nelle scorse ore: Everton piace al Napoli, ma i riflettori del club partenopeo – che non ha gradito particolarmente questa ricerca di pubblicità per l’esterno del Gremio – oggi sono puntati sui rinnovi (soprattutto sulla vicenda Milik) e sulle uscite (oltre alle situazioni legate a Osimhen e Azmoun).

