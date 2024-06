Everton, il comunicato: “Concesso un periodo di esclusiva ai Friedkin per acquisire la maggioranza”

“Il Club può confermare oggi (21 giugno) che è stato concesso un periodo di esclusiva al Gruppo Friedkin per portare avanti le trattative per acquisire una partecipazione di maggioranza nell’Everton. Tutte le parti lavoreranno ora insieme per concludere questo processo. Nel frattempo il Club continuerà a funzionare normalmente.

Quando ci saranno ulteriori novità da condividere, queste verranno fornite tramite i canali di comunicazione ufficiali del Club”.

Foto: Everton Logo