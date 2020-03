Everton, Holgate rinnova: “E’ il momento migliore per essere qui, voglio vincere qualcosa di importante”

L’Everton ha ufficializzato il rinnovo di contratto per Mason Holgate fino a giugno 2025.

“Questo è il mio quinto anno a Everton e la mia crescita come persona e giocatore in questo periodo è stato enorme – ha detto il classe ’96 a Everton TV – La direzione verso cui sta andando questo club è quella di diventare una grande e sono entusiasta di questo. Vogliamo fare uno step ulteriore verso obiettivi più grandi. Voglio vincere e ci vedo a vincere dei trofei. È sicuramente un momento positivo per essere qui e non vedo l’ora di vedere fino a che punto possiamo arrivare”.